Будет ли гривна прочной и в дальнейшем? И как уберечь сбережения от обесценивания? Журналисты исследовали предложения финансистов и уже готовы рассказать о преимуществах и недостатках различных методов пассивного заработка. Депозиты, облигации внутреннего государственного займа или покупка валюты? В чем лучше хранить сбережения, и как их можно приумножить.

На первом месте – привычные для украинцев депозиты. Гривневые вклады сейчас можно разместить по ставке от 14 до 18,5 процентов годовых. На максимальные ставки финансист Сергей Фурса советует не обольщаться – ведь они могут свидетельствовать о шатком положении банка.

"Наиболее надежными банками являются государственные банки и банки с иностранными собственниками. Надо понимать, что чем выше ставка по депозиту, которую предлагает банк, тем он рискованнее", – отмечает знаток.

Другой знаток Алексей Кущ рекомендует размещать деньги на коротких, трехмесячных, депозитах. Такая тактика позволит избежать обесценивания вклада, если нацвалюта начнет ослабевать.

"Зимой, когда гривна максимально девальвирует, сбережения в валюте можно продавать и откладывать на банковский депозит в национальной валюте, перекладывать этот депозит дальше и зарабатывать в течение весны, лета. А в конце лета, когда гривна максимально укрепляется, деньги из банка лучше забрать и сделать инвестиционную паузу", – советует финансист.

Не следует забывать и о 18-процентном налоге на доходы от депозита и полутора процентах военного сбора – их банк вычитает от доходов. Сейчас на рассмотрении парламентских комитетов законопроект, предлагающий отменить налог на депозиты. Однако, эксперты о перспективах его принятия высказываются скептично.

На втором месте – ценные бумаги. Инвест-компании рекомендуют облигации внутреннего государственного займа, которые выпускает Минфин. Однако, купить их самостоятельно не получится. А посредники – взыщут комиссии.

"С вас будут брать деньги за хранение этих ценных бумаг определенные суммы, будут брать деньги за сделку. Но когда вы покупаете облигации надо понимать, что нет налогов", – говорит финансист Сергей Фурса.

И на третьем месте – обычная для украинцев покупка наличной валюты. Между евро и долларом, эксперты советуют выбирать второй.

"Еврозона в ближайшее время войдет в период стагнации, а это практически нулевой экономический рост. Ситуация с евро будет хуже, чем с долларом", – предупреждает знаток Алексей Кущ.

Заработок или сохранение сбережений проверенный способ не гарантирует. Ведь "зеленый" продолжает падать по отношению к гривне. В то же время, впоследствии снова возрастет – прогнозируют аналитики в новостях "Сегодня" на телеканале "Украина".

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