Об этом сообщает пресс-служба Мининфраструктуры.

"Правительством освобождена Клитина Александра Петровна от должности заместителя министра инфраструктуры по вопросам европейской интеграции", - говорится в сообщении.

Также Кабинет министров Украины назначил Кирилла Хомякова председателем Государственного агентства инфраструктурных проектов Украины и Александра Погорелова - председателем Государственной службы по безопасности на транспорте.

Напомним, в интернете была опубликована переписка якобы замминистра инфраструктуры Александры Клитиной с пранкерм "Джокером". В переписке Клитина, между прочего, обвинила министра инфраструктуры Владислава Криклия в коррупции, получила свою должность.

В свою очередь Криклий заявил, что будет инициировать увольнение Клитиной, подчеркнув, что если у нее есть реальные факты злоупотреблений или коррупции между членов команды, она должна сообщить их для расследования компетентным органам.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира