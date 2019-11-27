Россия на саммите нормандской четверки в Париже призовет Киев к прямому диалогу с Донбассом, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, сообщает в среду, 27 ноября, Интерфакс-Украина.

"Мы слышали от прошлой администрации в Украине, от прошлого режима, заявления о том, что они никогда не будут вести прямые переговоры с Донецком и Луганском, слышали и от представителей уже новой администрации президента Зеленского подобные высказывания, равно как и другие заявления, которые не то что ставят под вопрос, а означают отказ от выполнения Минских договоренностей", - сказал Лавров на лекции в Дипломатической академии МИД Киргизии. Он отметил, что об этом будет идти речь на переговорах в нормандском формате в Париже.

"Я думаю, там президент Зеленский должен будет подробно изложить, как он видит сам свои действия по выполнению "минских договоренностей"", - добавил он. Глава МИД РФ сказал, что Россия не может самостоятельно выполнить "минские договоренности", так как она не является их стороной.

"Россия как член "нормандской четверки", сформировала рамки, которые легли в основу "минских договоренностей". И эти договоренности предполагают решение всех вопросов через прямые переговоры между Киевом, Донецком и Луганском", - подчеркнул он. Лавров также отметил, что выполнение договоренностей зависит, прежде только, от сторон, которые непосредственно конфликтуют на востоке Украины.





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