На Таганрогском авиационном научно-техническом комплексе им. Бериева (ТАНТК) в России в 2020 году пройдут массовые сокращения в связи с запретом Украины на поставку в РФ двигателей завода “Мотор Сич“. Об этом пишет российская “Новая газета“.

Речь идет об увольнении почти 800 человек. Всего на предприятии занято около 3000 рабочих. На ТАНТК эту цифру журналистам не подтвердили, но признали, что готовятся к сокращениям целого ряда позиций.

В 2018 году Украина запретила запорожской компании Мотор Сич продавать России двигатели Д-436, на которых летают так называемые “самолеты-амфибии” Бе-200. Эту модель с 2016 года начали производить на ТАНТК, вложив в модернизацию завода более 2 млрд рублей (около 75 млн грн).

В 2017-м планировали выпустить четыре самолета. Стоимость одного - около 1,4 млрд рублей (примерно 53 млн грн). На двигателях Д-436 производства Мотор Сичи также летают Ан-148 и Ту-334.

Таганрогский завод хотел заменить украинские двигатели на агрегаты, разработанные вместе с Францией. Но Генпрокуратура РФ запретила ставить на российские самолеты двигатели с комплектующими, которые поставляют страны НАТО. При этом на ТАНТК им. Бериева отказываются связывать предстоящие увольнения с украинскими санкциями.

Там настаивают, что предприятие продолжает работать, развиваться, а предстоящие сокращения не коснутся инженеров и рабочих.

Напомним, четыре страны призвали РФ разблокировать украинские порты на Азове. От России требуют выполнять международные правила и собственные обязательства.





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