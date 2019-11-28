Об этом Укринформу сообщили в Укргидрометцентре.

"28 ноября в Украине облачно с прояснениями. В западных, ночью также и в восточных, Днепропетровской, Херсонской и Запорожской областях дождь, кое-где с мокрым снегом, днем ​​на Закарпатье значительный дождь, на остальной территории без существенных осадков. На большей части территории страны ночью и утром туман. Ветер южный, 5-10 м/с. Температура ночью от 2° тепла до 3° мороза, на Закарпатье 1-6° тепла, днем ​​0-5° тепла, в большинстве южных и западных областей 4-9°, на Одесчине и в Крыму до 13°", - отмечается в сообщении.

В Киеве 28 ноября облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ночью и утром туман. Ветер южный, 5-10 м/с. Температура ночью 1-3° мороза, днем ​​1-3° тепла.

В столичной области облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ночью и утром туман. Ветер южный, 5-10 м/с. Температура ночью от 2° тепла до 3° мороза, днем ​​0-3° тепла.

29-30 ноября в Украине облачно с прояснениями. В западных областях небольшой дождь с мокрым снегом (днем 29 ноября кое-где небольшой дождь), на Закарпатье ночью 29 ноября значительный дождь, в горах с мокрым снегом; температура ночью и днем ​​0-5° тепла, днем ​​29 ноября 5-10°.

На остальной территории дожди, в южной части, центральных и восточных областях кое-где значительные дожди, ночью 29 ноября без существенных осадков; в северных областях 30 ноября кое-где небольшой дождь с мокрым снегом; температура ночью 0-5° тепла; днем 3-8°, на юге страны до 13°, 30 ноября в северных областях в течение суток 0-5° тепла. Ветер южный с переходом в западный, 7-12 м/с.

В Киеве и Киевской области 29-30 ноября облачно с прояснениями. 29 ноября ночью без существенных осадков, днем ​​дождь; 30 ноября кое-где небольшой дождь с мокрым снегом. Ветер южный с переходом в западный, 7-12 м/с. Температура ночью и днем ​​0-5° тепла, днем ​​29 ноября 3-8°.

1 декабря ночью в северных, центральных и восточных областях Украины небольшой снег, днем ​​без осадков; 2 декабря в западных, днем ​​и в северных и кое-где центральных областях снег, на остальной территории без осадков. Температура ночью 1-7° мороза, в южной и восточной части 1 декабря около 0° (в Крыму до 5° тепла); днем от 3° мороза до 3° тепла, на юге страны 1-7° тепла.

В Киеве и Киевской области ночью 1 декабря небольшой, днем ​​2 декабря умеренный снег, в остальное время без осадков. Температура ночью 1-6° мороза, днем ​​от 2° мороза до 3° тепла.

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