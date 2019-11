Украина в 2019 году заняла 8 место в мире по привлекательности инвестиций в альтернативную энергетику, поднявшись сразу на 55 позиций в рейтинге. Об этом говорится в ежегодном отчете Climatescope 2019, подготовленном исследовательским агентством Bloomberg New Energy Finance. "Украина сделала невероятное: поднялась сразу на 55 позиций в рейтинге привлекательности развивающихся стран, с точки зрения инвестиций в возобновляемую энергетику в 2019 году. В прошлогоднем отчете наша страна занимала скромное 63 место, а в отчете 2019 года поднялась сразу на 8 место", - отметили в Bloomberg. Аналитический центр утверждает, что причиной роста стали реформы энергетического сектора, привлекательные "зеленые" тарифы и налоговые ставки. Верхние строки рейтинга традиционно разделили крупнейшие развивающиеся экономики: Индия, Чили, Бразилия, Китай, Аргентина. К ним присоединились Иордания и Кения. Также, как отмечается в рейтинге, Украина стала причиной того, что европейские страны, которые не входят в Евросоюз, установили рекорд относительно привлеченных инвестиций в чистую энергию в размере 2,2 миллиарда долларов. Сумма за 2018 год составила более четверти от общего объема инвестиций в регион за последнее десятилетие. Рост произошел в основном благодаря огромному скачку инвестиционных потоков в Украину, который в 2018 году составил 801 миллионов долларов по сравнению с 46 миллионами долларов в 2017 году. При этом сохраняется высокий потенциал роста объема инвестиций, поскольку за последнее десятилетие страны Европы, которые не входят в Евросоюз, получили только 6% от общего капитала чистой энергии, вложенного в развивающиеся рынки. В целом, по данным Bloomberg New Energy Finance, в 2018 году в странах с развивающейся экономикой было установлено 107 ГВт возобновляемых источников энергии. Среди них солнечная энергия заняла первое место с 66 ГВт, введенными в эксплуатацию в 2018 году. На втором месте ветер с 29 ГВт. Суммарная мощность малых гидроэлектростанций, биомассы и геотермальных источников составляет 12 ГВт. "Среди европейских стран Украина - наиболее привлекательный рынок. Это результат целого ряда факторов - как объективных, так и субъективных. Высокий зеленый тариф, запоздалый переход к конкурентному ценообразованию на аукционах, макроэкономическая стабильность в 2017-2019 годах, простое и понятное законодательство, где практически нет места коррупции - вот причины такого стремительного взлета отрасли", - прокомментировал результаты рейтинга управляющий партнер UDP Renewables, компании в сфере возобновляемой энергетики, Сергей Евтушенко. При этом знаток считает, что Украина вышла на свой максимум в данной сфере. "Считаю, это максимум, на который сегодня способна Украины, - показатели в 2020 году будут значительно скромнее, и это связано с рядом ограничительных мер со стороны правительства относительно этой отрасли. Переход на аукционы, введение ответственности на «небалансы» и возможное обострение проблемы с дефицитом ГП "Гарантированный покупатель» существенно откорректируют позиционирование Украины как перспективного рынка в категории emerging markets", - считает Евтушенко. Bloomberg New Energy Finance - подразделение американской корпорации Bloomberg, консалтинговая компания, предоставляющая аналитические данные об изменениях на глобальном энергетическом рынке. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



