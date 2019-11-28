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- Укрзализныця хочет резко повысить цены на билеты
|Укрзализныця хочет резко повысить цены на билеты
|28.11.2019 13:15
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В проекте финансового плана Укрзализныци на 2020 год запланирован ежемесячный рост стоимости билетов на пассажирские перевозки на 2% начиная с марта. Об этом сообщает ЦТС со ссылкой на проект финплана УЗ.
Подчеркивается, что причиной роста тарифов на пассажирские перевозки является необходимость увеличения доходов УЗ.
Доход компании планируют увеличить на 13% в 2020 году, в частности доход от пассажирских перевозок - на 8%. Кроме этого, Укрзализныця планирует повышать доходы от грузовых перевозок.
Тарифы на грузовые перевозки УЗ будут расти на 2,5% ежеквартально. Также в компании планируют продавать металлолом.