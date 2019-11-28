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|Восстановить потерянные водительские права скоро можно будет онлайн
|28.11.2019 13:34
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Об этом информирует Главный сервисный центр МВД.
"Заменить удостоверение водителя либо восстановить его в случае потери станет намного легче. Вскоре гражданин сможет заказать эти услуги, не выходя из дома - довольно иметь собственный электронный кабинет водителя", - говорится в сообщении.
В учреждении объяснили, что Кабмин постановлением от 15.11.2019 № 946 внёс изменения в Положение о порядке выдачи удостоверений водителя и допуска граждан к управлению транспортными средствами.
В частности, эти изменения позволяют гражданину обменять водительское удостоверение и получить его после потери либо кражи, воспользовавшись услугой через е-кабинет водителя или Единый государственный портал админуслуг.
В е-кабинете водителя гражданин сможет заказать обмен водительского удостоверения, выданного впервые на 2 года, по истечении срока его действия; обмен водительского удостоверения в случае непригодности его для дальнейшего использования; обмен водительского удостоверения в случае изменения персональных данных лица; получение водительского удостоверения вместо утерянного или похищенного.
"Обращаем внимание, что перечисленные услуги будут доступны онлайн для владельцев водительских удостоверений, выданных после 2013 года", - отмечается в сообщении.
В учреждении описали алгоритм получения этой услуги.
В частности, после авторизации в е-кабинете водителя лицо подает заявление в электронной форме. К заявлению гражданин прилагает электронные копии документов, подтверждающих изменение персональных данных (при необходимости), и действующей медицинской справки формы 083/о.
Заявление подписывается квалифицированной электронной подписью (КЭП) лица.
Поэтому, в случае успешной проверки поданного заявления и документов по всем предусмотренным госреестрам и базам гражданин получает соответствующее уведомление.
В свою очередь, отказ в оказании услуги возможен по ряду причин, предусмотренных постановлением Кабмина.
Получить заказ гражданин сможет вне очереди в территориальном сервисном центре МВД, указанном в его электронном заявлении.
Электронный кабинет водителя (ЭКВ) - это онлайн-сервис, предоставляющий всю актуальную информацию о транспортных средствах лица, а также возможность воспользоваться некоторыми услугами сервисных центров МВД онлайн. Авторизоваться в е-кабинете водителя можно с помощью КЭП, BankID или MobileID.
Пользователи сервиса могут узнать информацию о своих водительском удостоверении и транспортных средствах, проверить историю штрафов и оплатить их.
Также в е-кабинете водителя можно зарегистрироваться в электронной очереди на получение услуг в сервисных центрах МВД, заказать бесплатную либо платную услугу проверки транспортного средства по его VIN-коду и индивидуальный номерной знак.