Под надзором Джокера: нетуристическое путешествие по Европе
28.11.2019 13:53
Под надзором Джокера: нетуристическое путешествие по Европе
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28.11.2019
Европа
Дмитрий Дятлов
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Метки: путешествия, Амстердам, туризм, Европа, Дмитрий Дятлов, Гент.
Под надзором Джокера: нетуристическое путешествие по Европе
Фотограф и путешественник Дмитрий Дятлов: «Поездка в другой город – это не только осмотр туристических достопримечательностей, рекомендуемых всезнающим Гуглом. Для меня это, в первую очередь, охота за впечатлениями и эмоциями, за яркими моментами, которые хочется остановить и сохранить в памяти. Во время недавнего путешествия из Гента в Амстердам я старался запечатлеть именно такие моменты. Поэтому в этом репортаже нет классических кадров, как из путеводителя. Зато есть совершенно неожиданные ракурсы старинных зданий и знаменитых памятников, есть люди и велосипеды, мокнущие под дождем, странные осенние цветы, красочные граффити и витрины сувенирных лавок, вокзалы и рельсы. И, конечно, есть Джокер, на изображение которого этой осенью наталкиваешься в самых неожиданных местах. Мне казалось, что он наблюдал за нами на протяжении всего путешествия и смеялся над нашими попытками успеть все и сразу».