Об этом Укринформу сообщили в Укргидрометцентре.

"28 ноября в Украине облачно с прояснениями. В западных, ночью также и в восточных, Днепропетровской, Херсонской и Запорожской областях дождь, кое-где с мокрым снегом, днем ​​на Закарпатье значительный дождь, на остальной территории без существенных осадков. На большей части территории страны утром туман. Ветер южный, 5-10 м/с. Температура днем ​​0-5° тепла, в большинстве южных и западных областей 4-9°, в Одесской области и в Крыму до 13°", - отмечается в сообщении.

В Киеве 28 ноября облачно с прояснениями. Без существенных осадков, утром туман. Ветер южный, 5-10 м/с. Температура днем ​​1-3° тепла.

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