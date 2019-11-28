Бывший вице-президент Джо Байден является наиболее популярным выдвиженцем в президенты США от демократов. Об этом говорится в опросе Quinnipiac University, "Бывший вице-президент Джо Байден сохраняет позицию лидера в гонке демократов за выдвижение кандидата в президенты", - говорится в опросе университета Quinnipiac, опубликованном сегодня. По итогам опроса, Байдена готовы поддержать 24% избирателей-демократов и независимых избирателей, поддержка 37-летнего главы города Саут-Бенд Пита Буттиджича достигла 16%. Поддержка бывшего мэра Нью-Йорка Майкла Блумберга составляет 3%, но политик включился в предвыборную гонку лишь на прошлой неделе. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



новости украины сша демократов говорится поддержка президенты Теги: экономика