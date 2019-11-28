Деловые Сводки
|Избирательные гонки в США: Байден — лидер праймериз от демократов
|28.11.2019 15:26
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Об этом говорится в опросе Quinnipiac University,
"Бывший вице-президент Джо Байден сохраняет позицию лидера в гонке демократов за выдвижение кандидата в президенты", - говорится в опросе университета Quinnipiac, опубликованном сегодня.
По итогам опроса, Байдена готовы поддержать 24% избирателей-демократов и независимых избирателей, поддержка 37-летнего главы города Саут-Бенд Пита Буттиджича достигла 16%.
Поддержка бывшего мэра Нью-Йорка Майкла Блумберга составляет 3%, но политик включился в предвыборную гонку лишь на прошлой неделе.