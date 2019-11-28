Німеччина замінить Україну в ролі головного транзитера російського газу?
28.11.2019 17:00
28 ноября
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28.11.2019
173
Метки: политика, газ, Германия, экономика, Россия, Европа, Северный поток-2, газопровод.
28 ноября
Парадокс: Німеччина вимагає від Кремля збереження транзиту російського газу через Україну і одночасно підтримує будівництво прямого газопроводу з Росії в Європу в обхід України. Що це означає для Києва?