 Німеччина замінить Україну в ролі головного транзитера російського газу? - Новости Украины - Новини України - Сводка.нет
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Німеччина замінить Україну в ролі головного транзитера російського газу?
28.11.2019 17:00
28 ноября RSS PDA Mobile Facebook
 
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    28.11.2019 173 Метки:  политика, газ, Германия, экономика, Россия, Европа, Северный поток-2, газопровод.

    28 ноября

    Парадокс: Німеччина вимагає від Кремля збереження транзиту російського газу через Україну і одночасно підтримує будівництво прямого газопроводу з Росії в Європу в обхід України. Що це означає для Києва?

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