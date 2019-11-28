Немалую роль в этом сыграли инициативы по легализации рынка азартных игр и снятия моратория на продажу земли, пишет РБК Украина.

Именно эти два вопроса вызывают наибольшее недоверие. Так, против азартных игр высказались 49,3%, за – 37,6% опрошенных. Против продажи земли сельхозназначения высказались 57,9% респондентов.

По мнению главы экспертного совета Украинского аналитического центра Бориса Кушнирука, желание власти принимать поспешные решения обернулось падением рейтинга.

«В августе 50,5% опрошенных считали, что Украина в целом идет в верном направлении, в ноябре – 35,9%. За такой короткий срок это очень большое падение, и именно азартные игры и рынок земли сыграли в этом существенную роль. Скажем так: не пытайся власть пропихнуть такие непопулярные решения, и результаты опроса были бы совсем другими. Все это говорит о высоком непрофессионализме людей, принимающих решения», - заявил Кушнирук.



В августе только 24,9% украинцев считали, что отсутствие опыта работы для новой команды – это минус, теперь так думают 40,8%.

«Если Зеленский не остановит легализацию азартных игр и внедрение рынка земли в том виде, как оно было проголосовано в первом чтении, президента ждет катастрофическое падение рейтинга до конца этого года, а также все это вместе спровоцирует народные волнения. Причем азартные игры и земля – это две самые мощные бомбы, которые рванут в любой момент», - предупреждает Кушнирук.

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