В мире и Украине мужчины живут меньше, чем женщины. Однако в нашей стране этот показатель выше, чем за границей и в среднем составляет 10 лет. Врачи и эксперты назвали причину происходящего, пишет ТСН.

На продолжительность жизни мужчин негативно влияют плохие привычки, неправильный образ жизни и гены. Женские Х-хромосомы считаются более выносливыми по сравнению с мужскими XY.

“Если в организме происходит перелом, одна Х-хромосома подстраховывает другую. У мужчин такого запасного парашюта нет, потому что в Y-хромосоме мало генов, которые обеспечивают защиту организма“ – говорится в сообщении.

При этом врачи и эксперты настаивают, при отказе от вредных привычек мужчины могут добавить себе “30-40%“ продолжительности жизни. Также большое значение имеет умеренное занятие спортом.

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