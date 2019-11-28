Об этом заявил во время круглого стола в Укринформе "Современное состояние и перспективы предприятий авиационной промышленности Украины" заместитель гендиректора по вопросам авиастроения и ракетостроения ГК "Укроборонпром" Руслан Корж.

“Хочу сегодня сообщить позитивную новость: нами подписано дополнительное соглашение в экспортном контракте с Нацполицией Перу на несколько десятков миллионов долларов — это ремонт и модернизация техники, и сейчас с ГП “Антонов” мы находимся в процессе подписания уже окончательных документов на получение авансового платежа. Перуанская полиция уже выставила аккредитив на полную сумму контракта, и этот договор дал нам возможность открыть программу АН-178 официально к исполнению”, - сообщил Корж.

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