Деловые Сводки
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|Россия, Иран и Китай проведут совместные военные учения
|28.11.2019 22:47
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Об этом сообщает IRNA.
"Контрадмирал Хусейн Ханзади заявил на пресс-конференции по случаю Дня военно-морского флота в среду, что в ближайшее время в северной части Индийского океана состоятся трехсторонние учения с участием китайских и российских военно-морских сил, а также южного флота Ирана", - говорится в сообщении.
Ханзади заявил, что учения будут проведены в северной части Индийского океана к концу текущего года по иранскому календарю (21 марта). Эти учения, по его словам, будут проводиться для усиления взаимодействия в военно-морских силах и обеспечения безопасности с помощью всех военно-морских сил региона.