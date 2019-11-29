Поздравление размещено на странице главы государства в Twitter.

"Благодарность превращает незнакомцев в друзей, рутину - в весть, а маленькие победы - в историю. С Днем благодарения всех, кто сегодня отмечает этот праздник!" - написал Зеленский.

День благодарения - один из самых популярных праздников в США, который отмечается ежегодно в четвертый четверг ноября.

Главными составляющими Дня благодарения являются благотворительные дела (обязательно нужно сделать пожертвование в пользу обездоленных), семейный обед с непременной индейкой и тыквенным пирогом, посещение церкви, а также многолюдный парад в Нью-Йорке. С Дня благодарения в США начинается праздничный сезон, и стартует он со знаменитой "черной пятницы", когда в магазинах начинается сезон предрождественских скидок.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира