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|Зеленский поздравил американцев с Днем благодарения
|29.11.2019 08:03
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Поздравление размещено на странице главы государства в Twitter.
"Благодарность превращает незнакомцев в друзей, рутину - в весть, а маленькие победы - в историю. С Днем благодарения всех, кто сегодня отмечает этот праздник!" - написал Зеленский.
День благодарения - один из самых популярных праздников в США, который отмечается ежегодно в четвертый четверг ноября.
Главными составляющими Дня благодарения являются благотворительные дела (обязательно нужно сделать пожертвование в пользу обездоленных), семейный обед с непременной индейкой и тыквенным пирогом, посещение церкви, а также многолюдный парад в Нью-Йорке. С Дня благодарения в США начинается праздничный сезон, и стартует он со знаменитой "черной пятницы", когда в магазинах начинается сезон предрождественских скидок.