Об этом проинформировал Генеральный директор - Генеральный конструктор ДККБ "ЛУЧ" Олег Коростелев, сообщает Defense Express.

"Мы впервые пролетели более 250 км по заданному маршруту и высотах. То есть можем сказать, что сегодня была завершена разработка летательного аппарата с заданными характеристиками", - заявил Генеральный конструктор.

По его словам, следующим этапом будут испытания, направленные на боевые характеристики ракеты.

Ракета Р-360 имеет массу 870 кг, массу военный части -150 кг, дальность пуска до 280 км, скорость около 900 км/ч, а высота полета над гребнем волн - от 3 до 10 м.

Комплекс обеспечивает одновременный пуск до 24 ракет (то есть полный залп 6 пусковых установок), с интервалом пусков в залпе от 3 до 5 сек. Комплекс может находиться на расстоянии до 25 км от береговой линии, а необходимое время для его развертывания составляет до 15 минут.

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