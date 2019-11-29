Суд в Австрии приговорил к 14 годам лишения свободы 42-летнюю гражданку Монику Унгер, которая создала радикальную организацию под названием Staatenbund. Радикально настроенная австрийка пыталась "приказать" армии свергнуть легитимную власть страны и кроме того выступала с публичными призывами и просьбами военной помощи у президента Российской Федерации Владимира Путина.

Об этом сообщает "Громадське".

Так Монику Унгер осудили за участие в радикальной организации, которая пыталась инициировать свержение государственного строя. Во время оглашения приговора суд в южном городе Грац отметил, что суровое наказание оправдано четким сигналом - "антигосударственная деятельность нетерпима".

Унгер предстала перед судом вместе с 13 другими членами движения, которые были арестованы в апреле 2017 г. с участием более 450 полицейских.

Второго заместителя Унгер, 71-летнего экс-сотрудника полиции, также признали виновным в госизмене и приговорили к 10 годам тюрьмы.

12 других членов были признаны виновными в "создании антигосударственной организации" и заключены на срок до 3 лет. Организация Staatenbund была образована в 2015 году и выдала отдельным членам "дипломатические паспорта", а также собственные номерные знаки.

Организация запретила членам платить налоги правительства Австрии и собрала почти 40 000 евро в качестве сборов в свой собственный "реестр земли".

Унгер призналась, что пыталась организовать "задержание" и "суд" над действующими лицами, судьями и банковскими служащими, чтобы заменить их своей собственной администрацией.

По мнению Унгер, она была "жертвой репрессивной системы".

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