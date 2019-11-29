Об этом заявил заместитель министра по вопросам европейской интеграции Константин Чижик во время Х Международного инвестиционного форума по возобновляемой энергетике, сообщает Укринформ.

"Мы предлагаем поднять тариф для населения, которое потребляет большое количество электроэнергии - свыше 500 кВт-ч. Более половины только населения потребляет до 100 кВт-ч. Богатые будут платить немного больше", - сказал Чижик.

Напомним, Министерство энергетики и защиты окружающей среды планирует в ближайшее время внести на рассмотрение парламента законопроект о добровольной реструктуризации "зеленого" тарифа.

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