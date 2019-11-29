Об этом Укринформу сообщили в Украинском гидрометцентре.

"Дожди, ночью на Закарпатье и в Карпатах, днем ​​в большинстве южных, центральных областей и в Сумской области значительные дожди, только ночью в восточных областях без существенных осадков. Ночью и утром на Левобережье страны кое-где туман. Ветер преимущественно южный, 7-12 м/с. Температура ночью от 4° тепла до 1° мороза, на крайнем западе страны и побережье морей 4-9° тепла, днем ​​3-8° тепла, на Закарпатье, Прикарпатье и в южной части 7-12°", - говорится в сообщении.

В Киеве и области ночью небольшой, днем ​​умеренный дождь. Ветер преимущественно южный, 7-12 м/с. В столице температура ночью около 0°, днем ​​3-5° тепла, на Киевщине ночью от 2° тепла до 1° мороза, днем ​​3-8° тепла.

Согласно прогнозу, 30 ноября облачно, в западных, кое-где в Житомирской, Киевской, Винницкой областях небольшой дождь с переходом в мокрый снег, на остальной территории страны дожди, ночью кое-где значительные дожди, температура ночью и днем ​​0-5° тепла, днем ​​в южной части 4-9°, в Крыму до 13°.

1 декабря облачно с прояснениями, без существенных осадков, лишь ночью в Крыму и Приазовье дождь, температура ночью 1-6° мороза (в Карпатах до 10° мороза), днем ​​от 3° мороза до 2° тепла, в южной части ночью около 0°, днем ​​1-6° тепла.

Ветер преимущественно северо-западный, 7-12 м/с, 30 ноября в восточных областях, Крыму и Приазовье кое-где порывы 15-20 м/с.

На Киевщине 30 ноября облачно, кое-где небольшой дождь с переходом в мокрый снег, температура ночью и днем ​​0-5° тепла. 1 декабря облачно с прояснениями, без существенных осадков, температура ночью 1-6° мороза, днем ​​от 3° мороза до 2° тепла. Ветер преимущественно северо-западный, 7-12 м/с.

В Украине 2 декабря в западных, северных и большинстве центральных областей, 3 декабря в Украине небольшой и умеренный мокрый снег и дождь, в северных и западных областях (кроме Закарпатья) небольшой снег. Температура ночью 1-7° мороза, 3 декабря в южной части и в Донецкой области около 0°, в Крыму до 5° тепла; днем от 3° мороза до 3° тепла, на юге страны 1-7° тепла, в Крыму, 2 декабря и на юге Одесской области до 10° тепла.

На Киевщине 2-3 декабря небольшой снег (ночью 2 декабря без осадков). Температура ночью 1-6° мороза, днем ​​от 3° мороза до 2° тепла.

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