Борщ та вареники в американській глибинці: історія українського ресторану у преріях Північної Дакоти
29.11.2019 13:44
29 ноября
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Український борщ та вареники полюбили навіть в американській глибинці! Посеред прерій Північної Дакоти, за 25 км до найближчого населеного пункту, є український ресторан. Заснував його правнук перших українських поселенців. Місцевих він годує стравами, рецепти яких перейняв від бабусь в українській церві. Тут є і борщ, і вареники, і ковбаса, і голубці! Відвідувачі ресторану розповіли журналістам за що воно полюбили українські страви.