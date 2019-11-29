Об этом рассказала заместитель председателя ОО “Общественный контроль защиты прав потребителей” Ольга Котехова во время пресс-конференции “Вся правда о спреде” в Укринформе.

“Предприятия, которые систематически выпускают некачественную молочную продукцию. Что в прошлом году они фальсифицировали свою продукцию, что в этом году. Мы не знаем, что там за жиры и какого они качества. Это “Новокаховский завод плавленых сыров”, “Богодуховский молзавод” и “Радомилк” (Житомирская область), небольшое предприятие”, - сказала Котехова.

Она отметила, что все образцы были закуплены на территории города Киева в супермаркетах, а также на рынках. Было отобрано 15 образцов спредов и смесей, которые исследовали в лаборатории Укрметртестстандарта.

“В прошлом году у нас было 34 образца спредов, а в этом году меньше - у нас на рынке все называется маслом. Основные нарушения: введение в заблуждение потребителей относительно массовой доли молочного жира. Были такие образцы, где было 1,7%, 3,1%, 5,5% молочного жира вместо 25%, как того требует нормативная документация и как указано на маркировке”, - подчеркнула знаток.

По ее информации, в 2018 году не соответствовали нормам по содержанию молочного жира 32% проверенных образцов, в 2019 году такими оказались 33% образцов.

“Относительно превышения содержания трансизомеров: в 2018 году таких образцов было 24%, в 2019 году - лишь 1 образец, и это незначительное превышение: по нормам в молочной продукции допускается 8%, Укрметртестстандарт выявил 10,4% (трансизомеров жирных кислот - ред.)”, - проинформировала представитель ГО.

Котехова также рассказала, что о результатах проверки было сообщено в Госпотребслужбу, торговые сети, в которых выявлен фальсификат, а также самим производителям фальсифицированных спредов. Пока ни от торговых сетей, ни от производителей ответа на предоставленную информацию не поступило, подытожила знаток.

Спред - пищевой жировой продукт, содержащий смесь растительных и молочных жиров; может изготавливаться с наполнителями. По нормативам, жирность спреда должна быть от 50 до 85%, доля молочного жира от общей доли жира в спреде должно составлять не менее 25%.

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