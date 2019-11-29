Об этом заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг на совместной пресс-конференции с президентом Франции Эммануэлем Макроном в четверг в Париже, сообщает собственный корреспондент Укринформа.

"Европейский Союз не сможет защитить Европу", - выразил убеждение Столтенберг в ответ на политическую позицию президента Франции Макрона о необходимости развития европейского суверенитета в сфере обороны.

Как отметил глава Альянса, европейское единство не может заменить трансатлантическое.

"Сильный НАТО и сильный Европейский Союз являются двумя сторонами одной монеты. Оба являются незаменимыми для дальнейшей свободы и процветания в Европе", - подчеркнул Столтенберг.

Генсек НАТО и президент Франции также обсудили укрепление Альянса.

"Мы имели хорошие и открытые дискуссии ради решения широкого круга вопросов - решение, как мы можем в дальнейшем укрепить и модернизировать НАТО, а также, как мы можем быть вместе перед новыми и сложными вызовам", - сказал глава Альянса.

Столтенберг также отметил значительную роль Франции в борьбе с терроризмом.

"Во время неопределенности нам необходимы многосторонние институты вроде НАТО", - добавил генсек Альянса.

По его словам, НАТО является единственной организацией, где Северная Америка и Европа могут вместе решать проблемы, в частности: борьба с терроризмом, как действовать с более решительной Россией; усиление влияния Китая.

Столтенберг также выразил уверенность в незыблемости коллективной безопасности Альянса.

Как сообщал Укринформ, президент Франции Эммануэль Макрон в начале ноября в интервью The Economist заявил, что Европа больше не может полагаться на защиту США как союзника по НАТО. Кроме того, по его словам, Европа должна начать думать о себе как о "геополитической силе", поскольку Североатлантический альянс сейчас переживает "смерть мозга".

Ранее Макрон часто заявлял, что приоритетом для Франции является строительство единой европейской обороны при сотрудничестве с НАТО.

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