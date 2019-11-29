Старейшее в мире экологическое общество выбрало лучшие фото природы 2019

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Фото древесного мадагаскарского удава, обвившегося вокруг дерева на фоне лесного пожара, заняло первое место в конкурсе фотографий Британского экологического общества. Снимок был сделан в лесу неподалеку от населенного пункта на восточноафриканском острове Мадагаскар, где змеям угрожают браконьерство и пожары. Носорогу спиливают рог в ЮАР (так животных защищают от браконьеров) Фоторепортажи Популярные теги самолеты, милиция, архитектура, политика, женщины, традиции, церковь, выборы, заводы, музыка, портрет, культура, авиация, праздники, марш, путешествия, политики, Карпаты, вера, зима, фестивали, США, Верховная Рада, оккупация, военная техника, Шахтер, соревнования, Саакашвили, Львів, учения, спорт, уикенд, выставки, живопись, город, джаз, катастрофы, туризм, технологии, искусство, #Євромайдан, аннексия Крыма, стихийные бедствия, Динамо, мир, кошки, экология, АТО, транспорт, фотография, Порошенко, солдат, юмор, акции, цирк, ВМС, фотопроект, фотоподборки, Львов, суд, общество, ЗСУ, животные, история, столкновения, футбол, Киев, люди, Нацгвардия, фотографы, война, Майдан, Одесса, Донбасс, ВСУ, пейзажи, природа, Путин, полиция, тест-драйв, досуг, НАТО, Александр Зубко, Россия, Дмитрий Дятлов, концерты, протесты, корабли, фотоконкурсы, парады, Сергей Смоленцев, депутаты, знаменитости, автомобили, мода, дизайн, дети, бизнес, митинги, беспорядки Утренний кофе Вечерняя водка Виестурс Лиегис самолеты, милиция, архитектура, политика, женщины, традиции, церковь, выборы, заводы, музыка, портрет, культура, авиация, праздники, марш, путешествия, политики, Карпаты, вера, зима, фестивали, США, Верховная Рада, оккупация, военная техника, Шахтер, соревнования, Саакашвили, Львів, учения, спорт, уикенд, выставки, живопись, город, джаз, катастрофы, туризм, технологии, искусство, #Євромайдан, аннексия Крыма, стихийные бедствия, Динамо, мир, кошки, экология, АТО, транспорт, фотография, Порошенко, солдат, юмор, акции, цирк, ВМС, фотопроект, фотоподборки, Львов, суд, общество, ЗСУ, животные, история, столкновения, футбол, Киев, люди, Нацгвардия, фотографы, война, Майдан, Одесса, Донбасс, ВСУ, пейзажи, природа, Путин, полиция, тест-драйв, досуг, НАТО, Александр Зубко, Россия, Дмитрий Дятлов, концерты, протесты, корабли, фотоконкурсы, парады, Сергей Смоленцев, депутаты, знаменитости, автомобили, мода, дизайн, дети, бизнес, митинги, беспорядкиВиестурс Лиегис о дорогих директорах Все гости Дайте водки Все колонки Кофе, пожалуйста Последние новости Бизнес Колонки Кабинет директора Жизнь и Стиль Фото и Видео Объявления ГАЛИЦКИЕ КОНТРАКТЫ Все гости Дайте водки Все колонки Кофе, пожалуйста Сводка.нет - Новости Украины и Мира все фоторепортажи Носорогу спиливают рог в ЮАР (так животных защищают от браконьеров) vokrugsveta.ua планета Земля 29.11.2019



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