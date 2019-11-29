Старейшее в мире экологическое общество выбрало лучшие фото природы 2019
29.11.2019 15:37
Старейшее в мире экологическое общество выбрало лучшие фото природы 2019
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Старейшее в мире экологическое общество выбрало лучшие фото природы 2019
Фотографии посвящены различным экологическим проблемам: таянию вечной мерзлоты, вымиранию видов, браконьерству, лесным пожарам. Фото древесного мадагаскарского удава, обвившегося вокруг дерева на фоне лесного пожара, заняло первое место в конкурсе фотографий Британского экологического общества. Снимок был сделан в лесу неподалеку от населенного пункта на восточноафриканском острове Мадагаскар, где змеям угрожают браконьерство и пожары.
Носорогу спиливают рог в ЮАР (так животных защищают от браконьеров)