Завтра в Украине ожидаются обильные дожди. Без осадков будет только в Луцке и Ровно. Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

На западе страны завтра ожидаются обильные дожди. В Ровно и Луцке небо весь день будет затянуто облаками. Между тем, воздух прогреется в пределах +6…+11 градусов по Цельсию. Ночью без заморозков.

На востоке Украины передают обильные дожди. На термометре +3…+7 градусов по Цельсию. Ночью воздух прогреется до 0.

Южным регионам напророчили холодный осенний день. На протяжении дня вероятны обильные осадки в виде дождя. Температура воздуха поднимется от +9 до +14 градусов по Цельсию. Без ночных заморозков.

В северной части страны завтра прохладно, вероятны осадки в виде дождя. На улице +4…+7 градусов по Цельсию.

В Центральной Украине 30 ноября осадки в виде обильного дождя. На протяжении дня столбик термометра поднимется к максимальной отметке +8 градусов по Цельсию.

В столице 30 ноября облачно, вероятны дожди. Воздух прогреется в пределах +3…+5 градусов по Цельсию. Ночью заморозки до -1.







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