|Чем полезны мандарины
|29.11.2019 16:53
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Узнайте, как влияют мандарины на здоровье человека.
Богаты фолиевой кислотой
Мандарины содержат фолат, который является разновидностью витамина В. Фолат помогает в производстве важных генетических материалов в организме человека, таких как РНК и ДНК, кроме того, он помогает в правильном функционировании эритроцитов и железа в организме.
Укрепляют кости
Мандарины содержат важные минералы, такие как калий, кальций и магний, а также фосфор, цинк, медь и марганец. Употребление этих цитрусовых помогает предотвратить ослабление кости и переломы. Минералы, содержащиеся в мандаринах, играют важную роль в поддержании здоровья костей.
Богаты флавоноидами
Мандарины содержат полезное количество флавоноидов, которые являются еще одним важным антиоксидантом во фруктах, который способствует правильному функционированию иммунной системы и гормонов.
Не стоит забывать, что флавоноиды - это антиоксидант в мандаринах, который помогает устранить вероятность развития раковых клеток в организме, которые могут привести к размножению опухолей.
Улучшают пищеварение
Большое количество клетчатки в мандаринах очень полезно для пищеварения. Мандарины также содержат витамина А, который способствует усвоению питательных веществ из пищи.
Способствуют здоровью сердца
Витамин С, присутствующий в мандарине, служит антиоксидантом, который помогает выводить свободные радикалы из крови, улучшая кровообращение. Мандарины могут помочь в предотвращении окисления холестерина ЛПНП и снижении риска сердечно-сосудистых заболеваний из-за его высокого содержания антиоксидантов.