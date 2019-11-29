Через один-три месяца в Украине запустят сервис, который позволит избавиться от необходимости предъявлять в официальных учреждениях квитанцию об оплате, заявил министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет в пятницу, 29 ноября, в своем Фейсбук.

«Мы планируем запустить сервис, который позволит избавиться от такого явления, когда чиновники требуют у граждан квитанцию об оплате (часто еще и с мокрой печатью)», - написал он.

«Банки смогут подключиться к соответствующему порталу через АPI, а пользователю нужно будет ввести номер квитанции, после чего она появится на экране; он сможет также скачать ее с наложенной электронной цифровой подписью», - пояснил Дубилет.

«Таким образом, вы сможете провести платеж в Приват24, monobank или другом банке, получить номер квитанции и сразу показать его чиновнику... Мы примем постановление, которое обяжет все госорганы пересмотреть свои процедуры и не требовать бумажной квитанции», - отметил министр.





Сводка.нет - Новости Украины и Мира