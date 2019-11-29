В Украине стартовал сезон хурмы. Этот сочный плод называют пищей богов, настолько он богат витаминами. Но из-за характерной терпкости любят его не все. Впрочем, есть одна хитрость, которая позволяет обмануть свои вкусовые рецепторы.

Для Закарпатья хурма уже давно не экзотика. Оранжевые плоды растут чуть ли не в каждом втором дворе. Алена признается: этот год выдался удивительно урожайным.

«Этому дереву семь лет, плоды оно начало давать только 3 года назад, и ежегодно их все больше и больше», – рассказывает Алена Черняхова, которая выращивает хурму.

С одного дерева можно собрать несколько десятков килограммов плодов.

Но растят хурму в Украине в основном для собственного потребления. На столичных рынках фрукт импортный, по 50 гривен за кило. А еще Шарон – это гибрид японской хурмы с яблоком. Он по 70 гривен.

«Это Шарон. Он должен быть твердым. Но он сладкий», – отмечает Ангелина, которая продает хурму в Киеве.

Другая продавщица, Надежда, не хуже диетологов знает о полезных свойствах хурмы:

«В ней очень много витаминов, она очень полезна для сердца, для сосудов».

И самое интересно: хурму совсем необязательно есть влажный. Шеф-повар Артем Рыжков делится рецептами. Сладкий фрукт можно зажарить с мясом:

«Свинина с хурмой. Хурма терпкая. Хурма сладкая. Отдаст все это в свинину, смешает все с соком. Получится интересное блюдо. Необычное».

На мясе нужно сделать надрезы и в каждый вставить по кусочку хурмы. А потом мясо следует отправить в духовку, разогретую до 180 градусов, на 50-60 минут.

Сезон оранжевого фрукта продлится до Нового года, когда на рынках его потеснят мандарины – рассказали в новостях «Сегодня» на телеканале «Украина».

Сводка.нет - Новости Украины и Мира