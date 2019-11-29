Такие сведения приведены в карточке законопроекта на сайте Верховной Рады.

Так, в таблице относительно даты и состояния прохождения документа отмечается, что 29 ноября закон был возвращен с подписью главы государства.

Этот закон вводит звание НАТО для сержантского, старшинского состава, для солдат, а также нормирует их развитие в соответствии со стандартами Альянса и тех вызовов, которые стоят перед Украиной.

Закон направлен на совершенствование законодательства Украины в отношении вопросов исполнения воинской обязанности; введения новых воинских званий сержантского и старшинского состава ВСУ, соответствующих стандартам НАТО; повышения роли сержантского и старшинского состава в обучении и воспитании подчиненного личного состава и выполнения ими задач по назначению; создания дополнительных мотивационных факторов для прохождения гражданами Украины военной службы по контракту, что будет помогать переходу ВСУ на профессиональную основу.

Как сообщал Укринформ, Верховная Рада приняла этот закон 17 октября.

Соответствующий законопроект был зарегистрирован и принят в первом чтении парламентом VIII созыва.

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