В Киевской области также облачно. Местами небольшой дождь с переходом в мокрый снег. Ветер западный, 7-12 м / с. Температура в течение суток 0-5 ° тепла.

1-2 декабря в Украине облачно с прояснениями. 1 декабря без существенных осадков, лишь ночью в Крыму и Приазовье мокрый снег и дождь; ветер северо-западный, 7-12 м / с. 2 декабря днем ​​в западных областях умеренный, в Карпатах сильный мокрый снег, в северных и кое-где центральных областях небольшой мокрый снег; кое-где налипание мокрого снега, на дорогах гололедица, на остальной территории без существенных осадков; ветер южный 7-12 м / с. Температура ночью 1-6 ° мороза, в Карпатах 5-10 ° мороза (на юге стране 1 декабря около 0 °); днем от 3 ° мороза до 2 ° тепла, в южной части 1-6 ° тепла.

В Киеве и столичном регионе 1-2 декабря также облачно с прояснениями. Без существенных осадков, лишь днем ​​2 декабря небольшой мокрый снег, кое-где налипание мокрого снега, на дорогах гололедица. Ветер 1 декабря северо-западный, 2 декабря южный 7-12 м / с. Температура ночью 1-6 ° мороза; днем от 3 ° мороза до 2 ° тепла.

В Украине 3 декабря иногда снег, мокрый снег, днем ​​в западных, Винницкой, Житомирской и Киевской областях кое-где небольшой снег, температура ночью 0-5 ° мороза, в Карпатах до 9 ° мороза, в Кировоградской, Днепропетровской, Донецкой и Запорожской областях около 0 °, днем ​​от 3 ° мороза до 2 ° тепла; в южной части мокрый снег и дождь, температура ночью и днем ​​0-5 ° тепла. 4 декабря без осадков, лишь днем ​​в северной части небольшой снег, температура ночью 3-8 ° мороза, в Карпатах до 11 ° мороза, в Крыму около 0 °; днем от 3 ° мороза до 2 ° тепла, на юге страны 0-5 ° тепла.

В Киеве и Киевской области 3 декабря ночью умеренный, днем ​​местами небольшой снег, температура ночью 0-5 ° мороза, днем ​​от 3 ° мороза до 2 ° тепла. 4 декабря ночью без осадков, днем ​​небольшой снег, температура ночью 3-8 ° мороза, днем ​​от 3 ° мороза до 2 ° тепла.

Согласно ориентировочным прогнозам, в ближайшие 6-10 дней преимущественно без осадков. Температура ночью от 5 ° мороза до 1 ° тепла (в Карпатах 5-6 декабря 3-8 ° мороза), днем ​​1-6 ° тепла; на крайнем юге ночью 2-4 ° тепла, днем ​​7-10 °.

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