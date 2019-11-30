Об этом Укринформу сообщили в Украинском гидрометцентре.

"Днем 2 декабря в западных, Винницкой, Житомирской областях, в течение суток 3 декабря в Украине, кроме южных областей, снег и мокрый снег, образование снежного покрова высотой 3-8 см", - говорится в сообщении.

В Карпатах прогнозируется значительный снег, образование снежного покрова высотой 10-20 см (I уровень опасности, желтый).

На дорогах страны, кроме юга, гололед.

Ухудшение погодных условий может привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц, предупредили также синоптики.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира