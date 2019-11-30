Об этом сообщается на сайте министерства антимонопольного регулирования в Беларуси.

Как отмечается, постановлением Совета Министров Республики Беларусь внесены изменения в постановление ”Об утверждении Правил продажи отдельных видов товаров и осуществления общественного питания и Положения о порядке разработки и утверждения ассортиментного перечня товаров”.

“В частности, указанным постановлением с 1 января 2021 г. устанавливается запрет на использование и продажу в объектах общественного питания одноразовой пластиковой посуды, в соответствии с перечнем разрабатываемым МАРТ”, - говорится в заявлении.

Требования документа направлены на сокращение использования в объектах общественного питания одноразовой пластиковой посуды: изделий и предметов, предназначенных для сервировки стола, приёма и хранения продукции общественного питания и пищевых продуктов, которые по своему функциональному назначению не предназначены для повторного использования в течение их срока службы (срока годности).

Перечень одноразовой пластиковой посуды будет определен беларусским министерством антимонопольного регулирования и торговли в трехмесячный срок со дня официального опубликования постановления.

В настоящее время министерством проводится анализ рынка посуды в секторе общественного питания в целях подготовки перечня одноразовой пластиковой посуды, использование и продажа которой будет запрещена в объектах общественного питания.

Ранее сообщалось, что Европарламент поддержал проект решения о запрете с 2021 года использования в ЕС некоторых изделий из пластика, включая одноразовую посуду.

23 сентября в Казахстане ограничили продажу пластиковых пакетов.

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