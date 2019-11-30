Об этом сказал министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский во время пресс-конференции в Укринформе.

"Наличие или отсутствие государственных киностудий за последние 5 лет никак не повлияли на развитие украинского кино. 90% того, что здесь снималось, было снято на частных киностудиях. Но мы считаем, что в государстве есть такая жемчужина, как киностудия Довженко. И сейчас мы работаем над тем, чтобы сформировать концепцию, что мы хотим получить от развития конкретной киностудии Довженко в Киеве и в стране. Мы вынесем эту концепцию на обсуждение, а затем будет объявлен конкурс и пройдут необходимые процедуры", - сообщил Бородянский.

В то же время он выразил убеждение, что государство не должно быть игроком на рынке киностудий. "Государство должно быть регулятором и создавать условия, позволяющие украинским продюсерам создавать кинокартины, сериалы. Также быть протекционистом их в прокате. Вот что должно делать государство. На сегодня киностудии неэффективны", - отметил министр.

В свою очередь первый заместитель министра Анатолий Максимчук отметил, что киностудия Довженко не подлежит приватизации. "Речь идет о создании модели частно-государственного партнерства, когда будет привлечен хитрый инвестор, который осуществит реновацию студии и запустит ее", - сказал Максимчук.

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