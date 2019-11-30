Какие продукты полезнее есть после готовки?

1. Морковь

Морковь – источник бета-каротина и в сыром виде полезное вещество поступает в наш организм лишь частично. Тепловая обработка повышает усвоение бета-каротина из моркови, а также в процессе варки или жарки в моркови появляется еще больше антиоксидантов. Употреблять морковь рекомендуется как в сыром, так и в готовом виде.

2. Шпинат

Шпинат содержит оксалаты, которые мешают усваивать железо. В сыром виде железо из шпината усваивается лишь на 5 процентов. Тепловая обработка листьев снижает содержания оксалатов, главное. Не переварить шпинат во время готовки.

3. Помидоры

В томатах содержится антиоксидант ликоптин. Он помогает при профилактике рака и сердечно-сосудистых заболеваний. При предварительной термической обработке помидоров уровень ликоптина в них возрастает и он лучше усваивается. Также рекомендуется чередовать употребление сырых и приготовленных томатов.

4. Спаржа

Когда спаржу термически обрабатывают, в ней повышается биодоступность питательных веществ и содержание полифенолов — антиаксидантов, которые защищают организм от вредного воздействия внешней среды. Также при нагревании в спарже увеличивается концентрация витамина А, бета-каротина и лютеина.

5. Грибы

Грибы содержат довольно много белка, витаминов и минеральных веществ. Готовка их в растительном масле существенно повышает их питательную ценность и помогает организму усваивать тяжелый продукт.

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