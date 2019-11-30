Ну что ж - праздник официально приближается! На 2 декабря синоптики предсказывают первый снег, а в центре Киева уже начали монтировать каркас главной елки страны. Саму же новогоднюю красавицу будут устанавливать с 5 по 12 декабря, причем собирать ее из меньших деревьев - 400 сосен и пихт, следовательно над ее сооружением будут работать в 3-4 смены. Почему главная елка Украины снова сборная? Об этом - ниже. А пока приготовления еще только начинаются Укринформ собрал информацию о том, как украсится к новогодним праздникам Киев и чего ждать в этом году от новогодне-рождественской программы.

На Софиевской площади можно будет попасть в сказку

Сложилась такая традиция, что каждый новый год столица встречает в определенном стиле. В прошлом году с легкой руки организаторов праздника Folk Ukraine Софиевская площадь превратилась в край северного сияния, а в этом году ее вместе с главной елкой страны украсят в стиле рождественской истории о Щелкунчике, конечно, о победе добра над злом. Елку организаторы праздника обещают в 30 метров высотой, на 5 метров выше прошлогодней, и весить она будет около 100 тонн. Чтобы ее украсить, понадобится около 800 игрушек и более 4 км разноцветных гирлянд. Все это будет стоить столице 2,7 миллиона гривень.

Основатель проекта Folk Ukraine Игорь Добруцкий рассказал, что по требованию общественности многолетнюю елку умышленно не стали рубить: «Мы уже два года не рубим столетнюю елку, ведь этого требовали киевляне. Лесничество прорежает свои посадки, и те ветви, которые подходят по длине, мы забираем на монтаж этой елки. Поэтому мы переделали полностью конструкцию елки». В этом году поставщиками елок для елки будут Винницкая и Житомирская области.

Новогодняя красавица будет стоять по традиции у колокольни Софиевского собора. Вокруг нее, будто оберегая, будут стоять главные герои сказки про Щелкунчика вместе с казаками-богатырями из известного мультфильма "Как казаки...": Грай, Тур и Око. А умышленно к празднику выйдет новая серия мультфильма - «Как казаки Щелкунчика боевому гопаку учили».

Гостей будут удивлять праздничными локациями в том же сказочном стиле - их приглашают к себе четыре различных королевства.

Королевство подарков - ярмарка сувениров и лучших подарков к празднику, куда съедутся сотни мастеров со всей Украины.

Королевство вкуса - самые вкусные блюда и напитки: мюнхенские колбаски, шашлык, праздничная выпечка, душистый глинтвейн и много сладостей.

Королевство развлечений - сказочный город для детей с аттракционами, аниматорами, инсталляциями и подарками.

Королевство лайков - многочисленные фотозоны на Софийской площади и Владимирском спуске.

Из одного королевства в другое можно будет добраться сказочным рождественским экспрессом, что уж точно очень понравится детям. Но, вероятно, вспомнить детство решатся и взрослые - почему бы нет? Новогодние праздники - хороший повод!

Контрактовая площадь удивит опошнянским колоритом

В прошлом году Контрактовая площадь перенесла гостей в мир Марии Примаченко, и в этом году организаторы решили тоже не отходить от этнотематики и украсить праздник в стиле опошнянской керамики. Уютный зимний городок в этностиле в сочетании с тематической концертной программой и стилизованным декором и инсталляциями точно создадут рождественский колорит. Там же, на Контрактовой (уже традиционно!) будет и резиденция Святого Николая, выполняющего мечты и желания (проверим!), снежная горка, а также стрит-арт каток.

Елку на Контрактовой установят на месте колеса обозрения, а украшения будут выполнены в традиционных формах опошнянской керамики: кашники, макитры, кувшины, бочонки, игрушки-свистульки в форме коня, всадника, петушка, барашка, козла, оленя. Но самые любимые образы опошнянских мастеров - барашек и лев. Ну и какая же елка без гирлянды? Она будет спадать сверху вниз общей длиной в три километра. В результате 42 тысячи фонариков будут мерцать теплым сиянием.

Улица Сагайдачного тоже наполнится праздничным колоритом. На ее пешеходной части установят арт-объекты в виде расписанных горшков, кувшинов, бочонков, а также украсят световыми инсталляциями и обустроят фотозоны. Каток в этом году будет несколько необычным - в виде открытого тоннеля с неоновой подсветкой на бортиках. Там будут работать инструкторы, чтобы научить кататься всех желающих.

И несколько слов о программе, но лучше - проверьте все вживую!

Начинать праздновать можно будет уже 14 декабря, когда на Контрактовой площади откроется рождественская ярмарка. Главную елку страны "зажгут" традиционно 19 декабря в день Святого Николая в 19:00. Ну и конечно, 31 декабря киевлян и гостей города приглашают на встречу Нового года, а 7 января - праздничное шествие звездочетов и рождественский концерт. А вообще-то праздновать можно хотя каждый день, начиная с 14 декабря по 20 января на Контрактовой площади, и с 19 декабря по 13 января - на Софиевской площади.

"Всего на празднование новогодних и рождественских праздников пойдет более 9 миллионов 350 тысяч грн, из которых основную часть составляют расходы на билеты для всех школьников города Киева и социально незащищенных детей", - рассказала директор Департамента культуры КГГА Диана Попова на презентации праздничных мероприятий. Она также добавила, что программа рождественских праздников будет как никогда насыщенной: "Мы охватим максимум локаций города, чтобы создать новогоднюю атмосферу везде. У нас будет первый украинский новогодний парад, фестиваль китайских фонарей, каток, масштабное открытие новогодней ёлки в центре и по всему городу. Все театры, кино, музеи, библиотеки, учреждения культуры будут задействованы в праздновании".

А вот состав бригады артистов, которые выступят на Новый год, пока не известен - для изучения зрительских вкусов организаторы запустили опрос: кого бы киевляне хотели послушать и увидеть на праздничной сцене. Комментарии появились тут же: "Антитела", Onuka, "Друга ріка", "Юркеш" ... Но фаворитом, похоже, оказалась девичья рок-группа "The Sixsters". Теперь интересно, учтут ли эти пожелания организаторы?

Подготовила Юлия Горбань, Киев

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