Об этом сообщает пресс-служба Командование Сухопутных войск.

"Сегодня на одном из интернет-ресурсов появилась информация о том, что якобы 25 ноября 2019 года началась процедура закрытия Житомирского военного института имени Сергея Королева, что не соответствует действительности", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что в Житомирском военном институте имени Сергея Королева началась административная процедура, которая приведет к его переподчинению Командованию Сухопутных войск Вооруженных сил Украины.

"До этого военный институт находился в прямом подчинении Департамента военного образования, науки, социальной и гуманитарной политики Министерства обороны Украины", - разъяснили в пресс-службе.

Кроме того, в пресс-службе напомнили, что в подчинении Командования Сухопутных войск Вооруженных сил Украины находятся такие высшие военные учебные заведения как Национальная академия Сухопутных войск им. П. Сагайдачного (г. Львов), Военный институт танковых войск Национального технического университета «Харьковский политехнический институт» (г.Харьков), Военная академия (г.Одесса), кафедры военной подготовки ряда украинских университетов, а также учебные центры, которые готовят военных специалистов для Сухопутных войск.

Ранее в социальных сетях появилась информация о том, что комиссия при Сухопутных войсках ВСУ приступила к ликвидации Житомирского военного института и передаче его факультетов другим учебным заведениям.

Как сообщал Укринформ, в Житомирском военном институте им. С.П. Королева опровергли распространяемую в социальных сетях информацию о возможной ликвидации учебного заведения.

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