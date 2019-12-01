|Погода резко ухудшится
|01.12.2019 09:39
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Об этом Укринформу сообщили в Укргидрометцентре.
"2-3 декабря ухудшение погодных условий: днем 2 декабря в западных, Винницкой, Житомирской областях, в течение суток 3 декабря в Украине, кроме южных областей, мокрый снег, кое-где налипание мокрого снега, образование снежного покрова высотой 3-8 см", - говорится в сообщении.
Также отмечается, что в Карпатах и на Закарпатье 2-3 декабря значительный снег, образование снежного покрова высотой 10-20 см (І уровень опасности, желтый) на дорогах страны, кроме юга, гололедица.