Об этом Укринформу сообщили в Укргидрометцентре.

"2-3 декабря ухудшение погодных условий: днем ​​2 декабря в западных, Винницкой, Житомирской областях, в течение суток 3 декабря в Украине, кроме южных областей, мокрый снег, кое-где налипание мокрого снега, образование снежного покрова высотой 3-8 см", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что в Карпатах и ​​на Закарпатье 2-3 декабря значительный снег, образование снежного покрова высотой 10-20 см (І уровень опасности, желтый) на дорогах страны, кроме юга, гололедица.

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