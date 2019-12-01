Об этом рассказал посол Беларуси в России Владимир Семашко на полях ХIV международной конференции «Евразийская экономическая интеграция» в Москве, сообщает минский сайт Tut.by

"Президенты (Александр Лукашенко и Владимир Путин - ред.) договорились, что цели заявлены грандиозные, и они не должны меняться. Это переход на унифицированное налоговое законодательство, создание единых рынков нефти, газа и электроэнергии, создать единый парламент и правительство с определенными полномочиями, когда независимые Россия и Беларусь отдают наверх определенные управляющие функции с обязательным исполнением. Такая задача сейчас решается", - заявил Семашко.

По его словам, из 31 подготовленной дорожной карты углубленной интеграции 20 карт «абсолютно согласованы» по итогам недавней встречи премьер-министров двух стран.

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