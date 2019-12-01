 Под мостом в Лондоне выбросило кита - Новости Украины - Новини України - Сводка.нет
Погода, Новости, загрузка...
Под мостом в Лондоне выбросило кита
01.12.2019 14:50
Причины и обстоятельства появления и смерти кита выясняются.  

cc73a57fc15fd9c94403e5e68b6dc89be038b65e_01.12.19

В Лондоне у берега реки Темза под мостом Бэттерси было обнаружено тело кита длиной в 10 метров. По предварительным данным, кит принадлежит к семейству полосатиков, сообщает BBC.

Городские власти Лондона заявили, что “будут стремиться безопасно извлечь кита на выходных“.

Также власти города рассказали, что найденный кит скорее только относится к семейству полосатиков. Его вес может составлять 10 тонн. Обычно такие киты предпочитают холодные воды. Они обитают в Атлантическом, Тихом, Индийском и Северном Ледовитом океанах. Тело кита отвезут в локальный зоопарк для вскрытия.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
 Поделитесь статьей с друзьями
 
RSS
-->