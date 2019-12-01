В первый день зимы, 1 декабря, в Украине будет спокойная погода с температурой, близкой к климатической норме. Но уже с понедельниуа стоит ожидать снег и даже образование снежного покрова, пишет Интерфакс 30 ноября со ссылкой на Укргидрометцентр.

1 декабря утром в западных и северных областях кое-где будет небольшой мокрый снег, в южной части небольшой дождь, на остальной территории - без осадков. Температура ночью 0-5° мороза, днем от 2° мороза до 3° тепла, в Карпатах ночью 8-13° мороза, днем 2-7° мороза, в южной части ночью около 0°, днем 1-6° тепла.

В Киеве - ночью, утром кое-где небольшой мокрый снег, днем без осадков, температура ночью 1-3° мороза, днем около 0°.

В понедельник, 2 декабря, на территории Украины без существенных осадков, только в западных, Винницкой и Житомирской областях днем ожидается мокрый снег, кое-где налипание мокрого снега, в Карпатах и Закарпатье значительный снег. Температура ночью 3-8° мороза; днем от 3° мороза до 2° тепла, в южной части до 6° тепла.

В Киеве 2 декабря также без существенных осадков. Температура ночью 3-5° мороза; днем около 0°. Как известно, снегопад всегда застает коммунальщиков врасплох.

Пресс-служба Киевской горгосадминистрации сообщает, что 418 единиц техники Киевавтодора полностью готовы к работе по уборке снега.





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