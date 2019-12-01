Архиепископ Черниговский и Нежинский Евстратий сослужил Вселенскому патриарху Варфоломею и Папе и Патриарху Александрийскому и всей Африки Феодору в Патриаршем храме святого Георгия на Фанаре в Стамбуле, сообщает пресс-служба ПЦУ. Божественная литургия состоялась 30 ноября по случаю праздника в честь апостола Андрея Первозванного.

Кроме иерархов Константинопольской, Александрийской и Украинской Церквей во время литургии сослужил митрополит Константийский и Аммохостский Василий - иерарх Православной Церкви Кипра. В храме молились паломники из Волынской епархии во главе с митрополитом Луцким и Волынским Михаилом, а протоиерей Владимир Вакин, ректор ВПБА, сослужил за литургией. За богослужением в храме также присутствовал представитель Римско-Католической Церкви кардинал Курт Кох во главе делегации этой Церкви.

Для Православной Церкви Украины событие, которое объединило в молитве к Господу и священный Евхаристии представителей разных поместных Православных Церквей, является особой и символической. Ведь сегодня во время литургии вместе почтили Андрея Первозванного, проповедь которого начала распространения христианства на украинских землях.

По окончании Божественной литургии Вселенский Патриарх Варфоломей выразил благодарность всем представителям Поместных Церквей. Его Святейшество с радостью приветствовал украинскую делегацию и пожелал утверждения единой поместной Православной Церкви Украины. Отметим, с 29 ноября продолжается официальный визит делегации Православной Церкви Украины к Вселенскому патриарху.

Ранее сообщалось, что патриарх Александрийский и всей Африки признал ПЦУ. Патриарх Александрийский и всей Африки Феодор II на литургии упомянул имя Митрополита Епифания.

Напомним, 12 октября Элладская православная церковь первой признала автокефалию ПЦУ и официально начала общение с поместной церковью Украины.





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