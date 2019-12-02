Торжества, сообщает корреспондент Укринформа, состоялись сразу на двух локациях: у памятника Независимости, на площади Конституции, и у Мемориала Славы в Лесопарке.

"Поздравляю всех с этим знаменательным днем ​​в жизни настоящих мужчин. Служите честно, защищайте свою страну так, как защищали вас ваши родители", - сказал, открывая церемонию на площади Конституции, начальник Восточного территориального управления Нацгвардии Украины полковник Олег Сахон.

По его словам, все эти ребята осенью нынешнего года выразили желание проходить службу в рядах НГУ: "В октябре-ноябре они получили военные навыки в ходе учебных сборов на базе в/ч 3005 - это Пятая Слобожанская бригада - и на базе третьей оперативной бригады. После присяги они будут отправлены в боевые подразделения".

Молодых нацгвардейцев поздравили командиры, родные, друзья.

Вместе со всеми в строю - 26-летний новобранец Ярослав Подшивалов, актер Харьковского академического украинского драматического театра имени Шевченко.

Как он рассказал корреспонденту Укринформа, пришел служить в НГУ во время осеннего призыва, чтобы выполнить свой конституционный долг.

"Решил, что военная служба - это то, что формирует мужские качества. Национальную гвардию выбрал потому, что искренне воспринимаю задачи, которые она выполняет: защита прав и свобод граждан и обеспечение обороны страны. После службы, конечно, вернусь в театр и буду дальше развиваться в этом искусстве", - сказал парень.

В этом году, отметил начальник отделения информации и коммуникации Восточного теруправления НГУ подполковник Дмитрий Образцов, в рамках осеннего призыва ряды территориального объединения, куда входят Харьковская, Сумская, Донецкая и Луганская области, пополнили 600 новобранцев, и 365 из них будут проходить службу на Харьковщине.

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