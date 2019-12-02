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|Епифаний встретился с главой СБУ - говорили о межконфессиональных отношениях, Донбассе и Крыме
|02.12.2019 10:56
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Об этом сообщает пресс-центр СБУ.
"Блаженнейший митрополит Киевский и всея Украины Епифаний 1 декабря 2019 года встретился с председателем Службы безопасности Украины Иваном Бакановым... Стороны обсудили ряд актуальных вопросов межконфессиональных и межрелигиозных отношений в нашем государстве", - говорится в сообщении.
Также, по данным пресс-центра, митрополит рассказал гостям о становлении и развитии поместной Православной церкви Украины.
Кроме того, речь шла о ситуации в аннексированом Крыму и на оккупированных территориях Донбасса.
Сообщается, что на встрече также присутствовали осторожный советник СБУ Валерий Гребенюк и представитель юридического отдела ПЦУ Марьян Мартынюк.