Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

"Блаженнейший митрополит Киевский и всея Украины Епифаний 1 декабря 2019 года встретился с председателем Службы безопасности Украины Иваном Бакановым... Стороны обсудили ряд актуальных вопросов межконфессиональных и межрелигиозных отношений в нашем государстве", - говорится в сообщении.

Также, по данным пресс-центра, митрополит рассказал гостям о становлении и развитии поместной Православной церкви Украины.

Кроме того, речь шла о ситуации в аннексированом Крыму и на оккупированных территориях Донбасса.

Сообщается, что на встрече также присутствовали осторожный советник СБУ Валерий Гребенюк и представитель юридического отдела ПЦУ Марьян Мартынюк.

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