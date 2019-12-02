Деловые Сводки
- Генсек ООН требует прекратить "войну против природы"
- Неймовірно красиво: українські мозаїки ожили на будівлі Музейного кварталу Відня
- Первый в мире самолет Ан-148 пустят с молотка
- Епифаний встретился с главой СБУ - говорили о межконфессиональных отношениях, Донбассе и Крыме
- Украину ожидают “погодные качели” с мокрым снегом и метелями
|Первый в мире самолет Ан-148 пустят с молотка
|02.12.2019 11:34
|
Об этом сообщает avianews со ссылкой на систему электронных торгов арестованным имуществом (СЕТАМ).
В описании лота указано, что воздушное судно имеет серийный номер 01-01, регистрацию UR-NTA, не эксплуатируется с 2013 года и имеет повреждения лакокрасочного покрытия по всему периметру. Также ошибочно указано, что самолет выпущен в 2005, а не 2004 году.
"Стартовая цена аукциона составляет 177,1 млн грн ($7,4 млн), гарантийный взнос 8,9 млн грн, шаг аукциона — 1,8 млн грн. Торги состоятся 26 декабря 2019 года. В этот же день будет прекращен прием заявок от участников... В ГП «Антонов» в комментарии avianews.com отметили, что борт UR-NTA не является собственностью предприятия, а принадлежит лизинговой компании «Антонов Финанс»", - говорится в сообщении.
По данным системы «СЕТАМ», пока что желание побороться за лот выразили шесть участников, однако информация о них не раскрывается.
Выставленный на продажу Ан-148 UR-NTA был доработан до серийной версии и с 2009 по 2012 год выполнял полеты для авиакомпании «АэроСвит». С 2012 по 2013 годы авиалайнер совершал полеты для МАУ.
Всего в Киеве были выпущены два прототипа Ан-148 UR-NTA, UR-NTB и четыре серийных самолета Ан-148. Один из прототипов был переделан в удлиненную версию Ан-158, один из серийных самолетов сейчас совершает перевозки в структуре флота государственного авиационного предприятия «Украина», которое занимается перевозками высших должностных лиц страны.