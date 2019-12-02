Неймовірно красиво: українські мозаїки ожили на будівлі Музейного кварталу Відня
02.12.2019 11:53
2 грудня
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Прем’єра анімованої проєкції, створеної на основі українських мозаїк 60-80-х років, відбулася на фестивалі електронної музики та візуального мистецтва «Українська ніч» (Ukrainian Night – Electronic Music & Art). Аудіовізуальне шоу «Discover Ukraine: Bit by Bit» об'єднало понад півсотні монументальних мозаїк, які транслювались на фасад Музею Леопольда під музичний супровід Ptakh_Jung. Серед цих робіт – мозаїчні панно Ади Рибачук і Володимира Мельниченка, «Дерево життя» і «Боривітер» Алли Горської, «Нічого кращого немає, як тая мати молодая» Степана Кириченка і Надії Клейн, «Море і риби» Володимира Патики та багато інших. Проєкцію створено за ініціативи та зусиллями Українського інституту в рамках двостороннього Року культури #austriaukraine2019. Над проектом працювала команда медіа-художників THETA Arts & Tech, які створили спеціальну тривимірну анімовану проєкцію на основі документального проєкту та архіву фотографа Євгена Нікіфорова.