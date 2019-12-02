Об этом пишет издание Mirror.

"Борис Джонсон планирует крупнейшее реформирование сферы безопасности Великобритании за 30 лет на фоне нападения террориста в районе Лондонского моста", - говорится в сообщении.

Это реформирование предполагает улучшение взаимодействия подразделений вооруженных сил с разведкой, полицией и министерством иностранных дел, чтобы они вместе эффективнее предотвращали угрозы со стороны терроризма и международной организованной преступности.

Джонсон сказал, что лично возьмет на себя контроль над этим процессом, если его переизберут на пост главы правительства.

Борис Джонсон планирует сообщить детали плана президенту США на саммите НАТО в Лондоне, отметив, что это будет крупнейшая реорганизация сферы обороны со времен окончания холодной войны.

"Мы должны осуществить огромную технологическую модернизацию всех наших сил безопасности, чтобы они смогли противостоять враждебным силам террористов и организованной преступности", - заявил Джонсон.

Как сообщалось, 29 ноября в районе Лондонского моста террорист, на котором был муляж жилета с взрывчаткой, напал на людей с ножом, убив двух человек и ранив еще трех. Полиция, прибывшая на место инцидента, застрелила нападавшего.

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