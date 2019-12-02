Об этой истории рассказал prolviv.com со ссылкой на Еxpres.online.

Киллиан Дэро увидел в супермаркете в США, владельцем которого был русский, надпись: "Борщ - это русское блюдо". Она настолько возмутила мужчину, что он подал в суд на магазин. И победил!

Киллиан - американец бельгийского происхождения. Работает программистом, помощником юриста, является владельцем виртуального мобильного провайдера.

"Моя прабабушка была украинкой, а прадед - немцем, - рассказывает Киллиан. - Он служил солдатом СС, но впоследствии перешел на сторону украинских повстанцев, так как ненавидел нацистов и большевиков. Во Вторую мировую войну прадедушка, чтобы спасти жизнь своей жене и дочери Алевтине, отправил их в Украине, в Харьковской области, в маленькое село Судиха.

Прадед вывел украинских солдат из-под обстрела дорогой, которую знали только немцы. Впоследствии его за это расстреляли. В память о моих родных я решил изучать украинский язык.

В супермаркете я увидел надпись, борщ - это русское блюдо. Очень возмутился! Поэтому подал судебный иск о намеренном введении в заблуждение потребителей. Я использовал информацию, подтвержденную международным агентством, где указано, что борщ - блюдо украинского происхождения. Это агентство очень уважают во всем мире, следовательно у судьи не было оснований сомневаться. В результате, буквально недавно, суд вынес решение в мою пользу. Борщ - это украинское блюдо! А владельцы магазина были вынуждены убрать ложную информацию с витрины".

Американец также рассказал, где и как ему удалось выучить украинский язык. По его словам, в этом ему помогла Нью-Йоркская публичная библиотека, она известна как одна из лучших библиотек в мире. Там Каллиан брал специальную литературу и словари украинском и пытался понемногу читать. Первыми он освоить фразы "Добро пожаловать в Украину!" и "Спасибо!". По словам Киллиана, украинский язык он выучил за год и теперь с легкостью общается на нем.

Также Каллиан рассказал, что в 2010 году посетил каждую область Украины и надеется повторить это еще раз.

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