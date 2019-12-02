Об этом в Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко.

По ее словам, в стране ожидается потепление после незначительных осадков в начале недели.

"Уже со среды осадки в Украине прекратятся, а со второй половины недели ожидается потепление. А пока ждем зимний дебют и следим внимательно за свежими прогнозами погоды", - сообщила Диденко.

Синоптик также написала, что в понедельник, 2 декабря, на западе и севере Украины будет идти снег, который в ближайшие дни распространится на остальную территорию страны.

"Этот снежный массив движется в восточном направлении, следовательно в течение понедельника и вторника практически все наши области постепенно окажутся под зимним руководством", - отметила Диденко.

Кроме того, по ее данным, сегодня вечером и ближайшей ночью в Киеве ожидается снег, мокрый снег, на дорогах будет гололедица.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира