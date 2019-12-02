Ціна свідчень. Як в Україні працюють механізми захисту свідків?
02.12.2019 14:37
2 декабря
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02.12.2019
47
Метки: суд, убийство, полиция, СБУ, правосудие, самосуд, бандитизм, Никополь, программа по защите свидетелей.
2 декабря
Два роки тому у Нікопольському суді стався вибух. Тоді слухали справу про вбивство у лютому 2016-го двох хлопців — Іллі Боднаря та Різвана Тапаєва. Саме батько останнього, Руслан, підірвав дві гранати у залі засідань, вбивши себе та одного з обвинувачених. Він наголошував на затягуванні судового процесу, говорив, що фігурантів злочину більше, ніж заарештованих і боявся, що й ті, хто під вартою, вийдуть на волю. Що відбулося зі справою за два роки, чому свідки бояться свідчити в суді, та як працює українська програма захисту свідків?